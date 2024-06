En su última obra, Castellanos trabaja con las palabras , la materia prima del lenguaje, para abordar el concepto de inteligencia bondadosa desde una premisa diferente: la bondad no se opone a la maldad, sino al miedo, la ignorancia, la angustia y la desconfianza. La bondad , para Castellanos, es el culmen de la inteligencia . De todo ello habla en esta entrevista para Uppers, en la que también comparte los diez hábitos que considera más eficaces para alcanzar ese estado virtuoso en el que logramos ser inteligentes, buenos y felices.

La clave de la inteligencia bondadosa es que proporciona soluciones a los problemas de nuestra existencia, de la vida cotidiana, para que nos enamoremos del mundo y de todo lo que contiene, a través de la calidez de corazón. Con la inteligencia bondadosa puedes decir que has encontrado la verdadera paz interior. Un buen corazon que es lo que deseamos para nuestras hijas e hijos. Es la llave que lleva por el buen camino.

La ignorancia es causa de nuestros males, de los tiempos tan crudos y difíciles que vivimos, porque la ignorancia es un tipo de conocimiento y aquí esta la clave: conocemos, aunque sea erróneamente y tomamos decisiones desde ese error. Me gusta definir la ignorancia como un conocimiento erróneo.

No hay buena o mala bondad, lo que no hay es paz interior. Lo que hay es miedo. La bondad no actúa desde el miedo o desde la desconfianza y la falta de generosidad.