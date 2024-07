Alfonso ha adelantado el "cierre por vacaciones" de sus dos tiendas en Madrid. ¿El motivo? Él alega que necesita un retiro de silencio, una breve temporada para sí mismo y para repensar su vida interior. Su mujer, Lorena, que no está muy conforme con la decisión, lo llama crisis de la mediana edad algo tardía, puesto que ambos sobrepasan los 50. Se lleva las manos a la cabeza cada vez que piensa en ello: "Me parece bien que emprenda este viaje espiritual hacia su interior, pero es egoísta y está afectando a la pareja. Nuestros hijos han crecido, los negocios están por fin saneados y tenemos empleados de confianza que nos permiten disfrutar de un tiempo que antes no teníamos. En lugar de planificar uno de nuestros viajes soñados, siento que él ha tomado estos privilegios en solitario, sin pensar en ningún momento que en la pareja somos dos".