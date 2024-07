Tener un hijo o una hija que sea un portento no es una situación fácil de gestionar como padres . Primero, hay que aceptar ese talento y, después, saber gestionarlo para que no termine devorando a toda la familia. La psicóloga Lara Ferreiro explica cómo transitar ese camino de éxito sin que los protagonistas acaben como juguetes rotos , algo que, en palabras de la propia experta, puede ocurrir "con altísimas probabilidades si los padres no saben gestionar la situación".

"Lo primero de todo es no hacerle a nuestro hijo un bicho raro", afirma la experta. Hay padres que cuestionan las capacidades de los hijos cuando no son de su agrado o no coincide con lo querrían para ellos. "A los padres les diría que no invaliden las capacidades o talentos en los que sus hijos destaquen. Hay que potenciar sus capacidades y fomentarlas. Si el hijo quiere ser futbolista o violinista o lo que sea, hay que favorecer esa capacidad ayudándole a formarse, llevándole a centros especializados o a lugares donde pueda ver cómo es ese mundo", asegura la psicóloga.