Beacon, el perro terapeuta de las gimnastas estadounidenses: así actúa sobre la ansiedad

Según se dice, su capacidad para detectar tensiones y ofrecer cercanía lo convierte en un apoyo inestimable. Shilese Jones , gimnasta del equipo nacional, le dijo a The Times: “Siento que, en cierto modo, bloquea la realidad, y, a veces, eso es bueno para nosotras, para que no pensemos demasiado en las cosas. Me distrae de la realidad del dolor”.

Por su parte, Jill Geer, directora de comunicaciones y marketing de USA Gymnasts, a USA TODAY, Beacon ha eclipsado a sus compañeros caninos en notoriedad: “Beacon no es el único perro. Hay varios otros perros, pero Beacon es 100% la estrella del espectáculo”. Geer incluso bromeó acerca de que Beacon necesitaría un agente, debido a la abrumadora cantidad de solicitudes para interactuar con él, superando incluso a las de los atletas. Pero atención, por mucho que Beacon tenga un impacto positivo en las gimnastas, no es obviamente la única solución a un problema complejo. La propia Li Li Leung, directora ejecutiva de USA Gymnastics, ha señalado que "No hay duda de que en Tokio aprendimos una lección sobre la importancia fundamental del bienestar mental, pero si lanzamos un programa de terapia con perros, está bien, tienes un lindo y tierno perro peludo para acariciar. Pero no significa nada a menos que tengas todo lo demás en orden”. Ese 'todo lo demás' es complejo y tedioso, como siempre. Mientras tanto Beacon sigue haciendo su propio trabajo.