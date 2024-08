No es lo mismo ligar a los 20 que a los 50, de manera general. A partir de la madurez, se busca ternura, complicidad y, aunque la atracción es importante, lo cierto es que se buscan cosas diferentes en cada momento de la vida. Pasados los 50 son muchos los que piensan que las citas ya no son para ellos. Muchos piensan que son pocas las oportunidades de encontrar pareja a partir de esa edad, otros que los hábitos y las manías están ya demasiado arraigadas y no serían capaces de adaptarse a la vida de otra persona y otros incluso pueden pensar que a partir de esa edad ya no son atractivos para seguir conociendo gente interesante con la que llegar a tener una relación sentimental.