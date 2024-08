'Space Out', la competición coreana que gana el mejor en no hacer nada

Cuando Herman Melville puso en boca de su Bartleby aquello de "preferiría no hacerlo" quizás no sospechara que casi 200 años después aquella reivindicación de la pereza ante las obligaciones mundanas sería más necesaria que nunca. En una sociedad hipercompetitiva y sobreestimulada el acto más revolucionario puede ser parar y simplemente no hacer nada. Aunque, irónicamente, incluso algo así puede ser motivo de competición. Hablamos del denominado 'Space Out' que se celebra desde 2014 en Seúl, capital de Corea del Sur.