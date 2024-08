La experta en Sinergología y especialista en comunicación no verbal Eva García Ruiz nos ayuda a descifrar lo que está pasando por la cabeza de la otra persona en una primera cita. ¿Por qué me está mostrando más el lado izquierdo de la cara? ¿Por qué me mira fijamente sin apenas pestañear? ¿Qué significa que se incline hacia mí? Estas y otras preguntas las responde nuestra especialista en la segunda entrega 'Todo lo que dices(sin darte cuenta)', el formato de vídeo que analiza todo lo que el cuerpo dice sin que el cerebro se aperciba.