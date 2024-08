La noticia ha conmocionado a la sociedad por tratarse de una saga muy conocida, pero no se trata de una situación infrecuente. Accidentes de tráfico, situaciones de guerra o sucesos trágicos hacen que muchas personas tengan que enfrentarse a un duelo múltiple, algo para lo que el cerebro humano, como señala Ferreiro, "no está preparado".

Cuando a la pérdida del hijo se suma otra reciente, ¿qué sucede en nuestras emociones y en nuestro sistema de creencias? "En un caso de duelo múltiple, se te rompe la vida en mil pedazos, es de una intensidad amplificada que no podemos imaginar. El cerebro no puede procesar tantas pérdidas a la vez, sobre todo cuando son tan inesperadas. En estos duelos múltiples hay muchas personas que se aíslan socialmente, que tienen muchos sentimientos de culpa. Si no se trabaja, hay altas probabilidades de desarrollar trastornos de ansiedad o depresivos, insomnios crónicos... Es una muerte en vida", asegura la experta.