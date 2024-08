"Entonces leí algunos libros sobre plantas curativas que me dieron una compresión más profunda del ser humano y decidí salir en busca de plantas maestras junto con un amigo. Recorrimos los Pirineos y fue una búsqueda esclarecedora. Con ayuda de unas guías de campo, pudimos identificar numerosos ejemplares medicinales y también algunos tóxicos".

"A medida que creció mi interés, me fui dando cuenta de cómo esas mismas plantas que están a nuestro alcance son las que usan los laboratorios en sus investigaciones. En su base está la sabiduría popular, la que usan nuestros mayores y la que aún se conserva en algunas zonas rurales, pero esta no tiene los perversos efectos secundarios que tienen la gran mayoría de los fármacos".

"No dejo de maravillarme por todo lo que la naturaleza pone a nuestro alcance para aliviar nuestros sufrimientos. A cada paso me encuentro un potaje de plantas que nos pueden ayudar. Muchas están en nuestro hábitat, no hace falta ir muy lejos", dice. Nombra la ruda para atraer la buena suerte y dice que en muchos pueblos latinoamericanos la gente sigue poniendo unas monedas sobre la arena de la maceta de la ruda para alejar todo lo malo y atraer lo bueno; el espino blanco, que es tonificante; la angélica, depurativa; los pétalos de amapola, contra el insomnio; o el tomillo blanco, una de las plantas con mayor tradición mágica.