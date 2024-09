Es una de las actrices más famosas de Hollywood, pero, al margen de su matrimonio con Brad Pitt, apenas se conocen detalles sobre su vida privada. En los últimos años, Angelina Jolie siempre ha sido discreta respecto a su vida privada. Por esta razón, la entrevista que ha concedido a The Hollywood Reporter, la 'biblia' del star system, ha sido una de más reveladoras de la actriz. Jolie no ha dudado en compartir una faceta muy personal: ¿quién es su círculo más íntimo? La respuesta no deja a nadie indiferente: "No tengo ese tipo de relaciones", ha asegurado.