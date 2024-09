Lo primero que tenemos que saber a la hora de interpretar a este perfil es saber si nos está escuchando o no. Para eso debemos fijarnos en la zona de los ojos. Si parpadea es que está escuchando . Si el parpadeo se dispara, aunque no diga nada, es que está experimentando una emoción fuerte. Hay algo en lo que decimos que le resulta interesante.

A veces nos vemos involucrados en encuentros, conversaciones o interrogatorios en los que no nos encontramos nada cómodos, pero tampoco queremos que nuestro interlocutor se aperciba de ello. En esas circunstancias podemos intentar limitar o controlar los movimientos que hacemos deliberadamente, pero no podemos evitar que sigan apareciendo los no conscientes. Una dilatación, un movimiento muscular fugaz o una contracción. Son estos los que revelan nuestros verdaderos sentimientos. Si tratamos de forzar mucho nuestra gestualidad, nuestro interlocutor va a percibir falta de autenticidad, aun sin ser un experto en lenguaje no verbal.