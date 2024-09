El estudio, publicado el 2018 en The American Journal of Psychology, concluyó que cuánto más inteligente se es, más rápido funciona el cerebro, lo que dificulta que la mano pueda mantener su ritmo, resultando en una escritura que puede parecer desordenada o defectuosa. Es decir, aquellos que escriben de manera imprecisa no lo hacen por elección, sino porque sus mentes avanzan más rápido de lo que sus manos pueden seguir.