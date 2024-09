Te ocurre más a menudo de lo que te gustaría admitir. Te pones a ver una película de terror junto a tu pareja y lo pasas fatal, no solo durante el tiempo que dura, sino que después se te queda un mal cuerpo horrible con el que te vas a la cama. Mientras, ella permanece imperturbable, como si ninguno de los sucesos espantosos que se suceden en la pantalla tuvieran el más mínimo efecto sobre ella. ¡Incluso puedes ver cómo sonríe! ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué yo apenas puedo soportarlo y ella luce tan cómoda? ¿Por qué reaccionamos de forma tan distinta a situaciones inusuales ? ¿De qué depende que una película provoque miedo a unos y no a otros?

Muchas preguntas y una certeza: el nivel de terror que te produce una película depende más de tu personalidad que de la película en sí. Esa es la conclusión a la que llegó Frank McAndrew, del Knox College de Estados Unidos, en un artículo publicado en la revista 'Psychology Today'. Todo depende de tu grado de comodidad ante la incertidumbre. Es decir, lo que experimentas con una película de miedo no es pavor en sí, no es saberte amenazado, es no saber qué va a pasar después, y por tanto no poder trazar una estrategia de defensa efectiva.