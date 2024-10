Quique Sánchez Flores encara la salud mental: "Estuve en tratamiento secreto un año"

"Cuando te sacas una foto al lado de Mickey Mouse, el hombre que está adentro del disfraz, ¿está sonriendo?". El verso de Tilsa Otta podría ser también una descripción perfecta de la llamada 'depresión oculta'. Y aunque muchas veces eso de 'no contarlo' no es una decisión consciente - un 47,6% de los españoles tendría dudas a la hora de identificar si él mismo está pasando por una depresión y un 38,8% no sabe cómo pedir ayuda, según un informe de Pfizer- en otras tantas es el contexto el que obliga a las personas a ocultarlo deliberadamente.