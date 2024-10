Darse el placer de prescindir de lo que opinen los demás: "No es cómo respondes, sino cómo reaccionas"

No es cómo respondes, sino cómo reaccionas. Lo que yo propongo es validar nuestras emociones cuando recibimos esa opinión que nos disgusta. Hay frases que tocan una fibra sensible, por lo que debemos aceptar cómo nos hacen sentir, pero valorando quién emite esa crítica y si hay en ella algo constructivo de lo que podamos notar nota.

En primer lugar, tendremos que asumir que no podemos agradar ni gustar a todo el mundo. No pasa nada. Ese pensamiento que nos llega de parte de alguien refleja más sobre él que sobre nosotros. Por otra parte, deberíamos pensar con detenimiento el motivo por el que ese juicio de valor nos hiere tanto. ¿Qué es exactamente lo que tememos del qué dirán? Si reparamos en ello, veremos que no es tan terrible. Por último, hay que pasar a la acción. No vale con identificar todo esto y darse cuenta de que, efectivamente, no pasa nada. El siguiente paso es actuar de acuerdo con nuestra autenticidad y un primer avance será emitir nuestra opinión en grupo o poner límites a esas personas que los traspasan.