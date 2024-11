La importancia de rescatar del barro las fotos y los recuerdos familiares: "Reconstruye nuestra identidad"

La Universidad de Valencia pretende con una acción novedosa que todos esos recuerdos no se pierdan . Para ello, ha lanzado una campaña para salvar esa memoria colectiva . El Vicerrectorado de Cultura y Sociedad, junto al Área de Patrimonio y el Laboratorio de Análisis y Diagnóstico de Obra de Arte, ha pedido a las personas afectadas por las inundaciones que no se deshagan de las fotos y álbumes familiares . Desde la institución explican que las imágenes "se pueden conservar". La Universidad de Valencia ya ha puesto a disposición de los interesados un número de teléfono gratuito (686788721) y el correo electrónico patrimoni.cultural@uv.es para que los interesados puedan tener toda la información y organizar la recuperación de sus imágenes más queridas.

Aunque no seamos conscientes de ello, vivimos rodeados de objetos transicionales y elegimos con cuáles de nuestras cosas mantenemos una relación cómplice . Los libros de la mesilla de noche (que, en realidad, no leemos) son objetos transicionales: nos recuerdan quiénes somos y qué queremos ser . Nos dan seguridad y confianza como o lo hacen los souvenirs de un viaje muy deseado o esa pertenencia que nos regaló alguien querido.

A pequeña escala, las fotos forman parte del capital emocional que une a las familias a través de distintas generaciones. Para quienes no tuvieron oportunidad de conocer a sus ancestros o no conocerlos en su momento de plenitud, unas buenas fotos funcionan como un viaje en el tiempo. Para la psicóloga Isabel Jiménez Caballero, autora del libro 'Los ancestros hablan', "Nuestros antepasados se comunican con nosotros, están en nosotros, venimos de ahí. ¿Pero de qué nos sirve si no sabemos escucharlos, si no entendemos qué tienen que ver con nosotros o qué podemos hacer con ello?". Esas imágenes a las que no siempre se dan importancia, inadvertidas en una estantería o un álbum, facilitan el conocimiento entre partes de la familia desconocida entre sí. Son una manera de documentar nuestra historia, la de nuestros ancestros y todo aquello que ha hecho posible que vivamos la vida que tenemos.