Psicóloga transgeneracional: "¿Y si tus antepasados tuvieran la respuesta a tus problemas de hoy?"

"Nuestros ancestros nos hablan, están en nosotros, venimos de ahí . ¿Pero de qué nos sirve si no sabemos escucharlos, si no entendemos qué tienen que ver con nosotros o qué podemos hacer con ello?". Así reflexiona la psicóloga Isabel Jiménez Caballero sobre el impacto de los antepasados en la dinámica familiar. La experta se ha especializado en este ámbito y vuelca toda su experiencia en 'Los ancestros hablan' (Desclée de Brouwer). Escrito junto a la socióloga y también psicóloga Ana María Román Leo, esta obra parte de un enfoque sobre la psicología transgeneracional, que trata cómo las dinámicas familiares influyen en nuestras vidas y cómo las Constelaciones Familiares pueden ayudar a resolver traumas heredados. Sobre el impacto de nuestros antecesores en nuestra historia individual trata esta entrevista.

Los ancestros hablan a través de nuestros síntomas. Como síntomas podemos incluir, por ejemplo, asuntos que se repiten a lo largo del tiempo, creencias limitantes, temores irracionales, inercias autodestructivas. Todos ellos pueden estar siendo señales de nuestros ancestros queriéndonos avisar de algo que ocurrió allí detrás y que generó miedo, vergüenza o culpa a alguno de los miembros del sistema familiar. Es como si ese síntoma incómodo que nos acompaña estuviese mirando atrás y no adelante. Cuando algo que nos ocurre lo vivimos con una intensidad más grande de lo que corresponde y eso no nos permite gestionarlo será el momento de mirar qué pasó en la historia familiar. Tener dificultad en ocupar mi lugar o sentir que no pertenezco, puede estar hablando de algún miembro de mi familia que no pudo hacerlo, por ejemplo, un hermano anterior a mi que murió al poco de nacer.