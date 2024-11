¿Alguna vez te has preguntado por qué tu amiga o tu pareja lloran en ciertas películas y tú, no? ¿O quienes rompen en un mar de lágrimas en funeral mientras otros se mantienen impertérritos? Existe una respuesta para esas preguntas como saben muchos investigadores, intrigados por un hecho: hay muchas especies animales que lloran, pero los humanos son los únicos que no lo hacen para limpiarse los ojos o lubricar el globo ocular. ¿Qué resortes nos hacen llenarnos de lágrimas? La respuesta está en la personalidad 'lloradora' de los individuos, algo tan intransferible como el ADN. Lo fascinante es que los psicólogos han logrado dar con cuatro tipos de perfiles que son más o menos proclives al llanto según determinadas circunstancias. Nos referimos a estos: