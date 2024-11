Acompañar a una amiga que se está divorciando a los 50: "Debemos convertirnos en su ángel de la ruptura"

Basta pensar en la situación más habitual al llegar a los 50: matrimonios que han logrado ensamblar a los amigos de toda una vida en una agenda común. ¿Qué pasa cuando esa pareja se rompe? ¿Podemos compartir lo mejor y lo peor de esos años, las pequeñas infamias? La terapeuta se muestra contundente: "No hay que mostrar ninguna reacción. Estamos para ayudar a los amigos. La amiga que se divorcia no puede hacer de psicóloga del resto del grupo ni de la gente más cercana".

Para Ferreiro, es fundamental darse cuenta de que se está viviendo un momento excepcional surgido tras unas circunstancias negativas. Ni todo lo que se cuenta en esos momentos de rabia o frustración es completamente real ni puede marcar la tónica de la relación del futuro. Esa nueva relación tiene que ser reescrita. ¿De qué manera? "Hay varios pasos que debemos dar: el primero es escuchar, hay que dejar que nuestra amiga hable sin emitir ningún juicio de valor . El segundo es no juzgar . Es importante no sacar a colación los malos momentos o los traumas de los años pasados. El tercer paso es hacer planes de ocio con ella. Hay que intentar ser el 'ángel de la ruptura'. Eso significa que estás disponible para esa persona, que hablas con ella y te puede llamar siempre que lo necesita", explica la psicóloga.

Además de ayudarle a superar la ruptura, las amigas representan el kilómetro cero desde el que la nueva divorciada va a construir su nueva vida. "La persona que se divorcia tiene que conectar de nuevo con la individualidad. Hay que ayudarla a que retome o inicie nuevas rutinas, con cuidado de que no se estanque en la situación. Es muy normal que aparezcan miedos: a no obtener la custodia de los niños o a tener problemas en el trabajo. Las amigas están ahí para dar esperanza porque, si no, no le ayudamos. También es frecuente que pregunte si está haciendo lo correcto o qué harían otras personas en su situación. Hay que ver cada caso, pero, en general, hay que hacerle ver que ella ya ha tomado una decisión por algo. Basta con escuchar al corazón", señala Ferreiro.