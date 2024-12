Cómo reconciliarte con tus hijos cuando es tu culpa: "La clave está en el reconocimiento y la reparación"

Brad Pitt acaba de cumplir 61 años y hace al menos ocho que no tiene contacto con sus hijos. Su caso, el más mediático sin duda, tiene de todo para ser la comidilla global: padres célebres, violencia, alcohol y un divorcio millonario que se ha saldado con un alejamiento total de sus hijos, que han llegado a quitarse el apellido. La culpa, así lo han señalado tanto su ex esposa como sus hijos y así lo ha reconocido él mismo. Y aún así no ha conseguido que le perdonen.