Pero la filosofía vital de Wozniak va más allá y se pueden discernir retazos de ella en las muchas entrevistas que ha dado a lo largo de su carrera. Por ejemplo, su postura respecto al dinero y su manera de encarar los problemas también es particular: "Deja que las cosas sucedan. Las cosas pueden salir mal en la vida y simplemente decir: 'Oye, mi coche se rayó, lo arreglaré'. "Y no discutas. ¡No discutas! No ganas una discusión, simplemente te quedas infeliz. Solo tienes que convencer a una persona en la vida, y esa persona eres tú mismo".