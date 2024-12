Cómo decirle a un ser querido que bebe demasiado: seis claves para ayudar de verdad

Beber está socialmente admitido y hay momentos en los que es prácticamente obligado tomar una copa o hacer un brindis . Mientras no sea un consumo abusivo no hay problema. La cuestión es cuándo el consumo escapa a cualquier control, sin que el afectado apenas se dé cuenta y son los familiares o amigos quienes ven que 'algo' está pasando. Es una cuestión delicada porque es posible que la persona reaccione de manera defensiva. Sin embargo, según los expertos, hay formas de hablar con alguien sobre su consumo de alcohol sin arruinar las fiestas : todo depende del momento, el lugar y el tono de la conversación.

Lo ideal es tener esa conversación de manera serena en un lugar seguro y privado. El objetivo no es culpar o agraviar, sino sacar la bandera roja para buscar ayuda. Y no hay que lamentarse si no resulta una conversación perfecta. Estamos hablando de un problema incómodo que puede llegar a ser grave; lo habitual, por tanto, es que no resulte una charla agradable. Aún así, es importante tratar de no pasar ciertos límites que puedan dañar la relación o la posibilidad de recuperación.