Pero la realidad es que el 44% de los españoles no dispone de un fondo de emergencia para los próximos tres meses; es decir, no podrían mantener su nivel de vida sin trabajar durante 90 días. Esto significa que gran parte de la población no consigue ahorrar nada en parte por una gestión inadecuada y en parte por la alta inflación. En ese escenario, reducir o reestructurar gastos no es tacañería, sino la manera de mejorar la salud financiera.