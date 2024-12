¿El dinero puede comprar la felicidad? En principio sí, pero la felicidad que da el dinero no es para siempre. Las personas que disfrutan de vidas ricas de verdad son aquellas que se enfocan en todas las formas de riqueza. Esa es la tesis de la que parte Robin Sharma, autor del influyente bestseller 'El monje que vendió su Ferrari' que este año ha publicado nuevo libro, 'The Wealth Money Can't Buy: The 8 Hidden Habits to Live Your Richest Life'.