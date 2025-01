El truco para tener la sensación de estar viviendo más y mejor, según la ciencia

Cuesta de enero a la vista. Y mientras todos nos preparamos para volver a la rutina "sin novedad en el frente" de nuestra vida diaria, hay quien sostiene que lo que debemos hacer para vivir más y mejor es exactamente todo lo contrario. "Lo mejor para mantenerte joven cuando pasas de los 50 es hacer siempre algo nuevo", dice la doctora Mindy Pelz, autora de un puñado de best sellers sobre ayuno, hormonas y estilo de vida. Pero antes de que empieces a rebatir esta humilde nota informativa con esa cuota de realismo feroz que te caracteriza ("¿quien puede escapar de la rutina si hay que trabajar?" "Es un consejo para ricos", "dímelo cuando este volviendo del curro en el tasco de la M30", etc.), déjanos por lo menos decirte que la aventura también es un estado mental. Sigue leyendo.

Sobre lo que explican especialistas como Pelz, que se centra en "la importancia de exponerse a nuevas experiencias", ya sea a través de la comida, los viajes, las amistades, etc., han corrido ríos de tinta en la sección de autoayuda. Pero claro, no todos estamos en posición de comer, rezar y amar en lugares exóticos o de visitar el Hotel Mrigold en compañía de tus amigos que quieren encontrarse a sí mismos a los 60, así que seamos prácticos.

No siempre, pero eso no quiere decir que no puedan obtener beneficios el uno del otro. Y así como el comer cosas diferentes, escuchar idiomas nuevos o contemplar paisajes desconocidos es un gran estímulo para el cerebro, escuchar a quien piensa diferente a nosotros también puede serlo. Ya, da pereza. Pero ese escuchar solo que queremos, (gracias, algoritmo) es precisamente uno de los grandes males de la humanidad contemporánea. No lo decimos nosotros, lo dice Hugh Grant.