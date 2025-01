El problema de acumular papeles y cosas viejas: "Piensa en ellos como si fuesen emociones"

"Los papeles que acumulamos no solo hablan del desorden que ocupan en el espacio físico, sino también en el espacio mental". Se trata de una idea ampliamente trabajada en psicología: el desorden de nuestro entorno a menudo es un reflejo o una consecuencia de nuestro desorden mental e incluso emocional. "Piensa en la acumulación de esos papeles como si fueran pensamientos o emociones -sostiene el experto-. Todos esos recibos olvidados, cartas viejas u objetos sin uso son como preocupaciones, miedos o rencores que llevamos dentro sin resolver. Y si no liberas lo que has acumulado, si no te desprendes de esas emociones que ya no te sirven, nunca vas a poder hacer espacio para otras nuevas oportunidades."