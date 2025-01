Una actriz llega al final de su carrera dispuesta a hacer lo que sea con tal de recuperar su juventud . Este es el escueto argumento de 'La Sustancia', la película por la que Demi Moore ha recibido un merecidísimo Globo de Oro . En su discurso de agradecimiento, la actriz ha revelado una historia descorazonadora sobre su propia carrera y el hecho de que en su día le dijeron que jamás sería una intérprete de prestigio . Lo increíble es que aquello le sucedió cuando era una de las estrellas más solicitadas de Hollywood . “La verdad, no me lo esperaba. Estoy en estado de shock. Llevo mucho tiempo haciendo esto, más de 45 años, y es la primera vez que gano algo como actriz”, dijo en su alocución.

El prestigio es algo esquivo que no tiene que ver con la eficacia o con el dinero . Se puede ser famoso y tener cierto poder y ningún prestigio. Lo prestigioso es escaso y depende del reconocimiento de los demás. Por eso, puede ser sencillo alcanzar el éxito, pero no siempre se llega al prestigio, entendido como la convención por parte del entorno de que alguien es capaz de realizar algo de manera excelente de forma consistente . Sin sorpresas.

Los años desempeñan un papel importante en el reconocimiento del prestigio . "Quien resiste gana", aseguraba el Nobel Camilo José Cela para explicar cómo se construía una carrera sólida. El ímpetu de la juventud proporciona la energía suficiente para arrancar una trayectoria, pero mantenerla y llevarla a buen puerto es algo muy diferente. "Recibir un reconocimiento de esta magnitud a partir de los 60 años supone mucho más que un simple trofeo para la estantería. Representa una afirmación de la relevancia profesional y un recordatorio de que el talento no tiene fecha de caducidad . Como ocurre en el caso de Demi Moore, este logro también puede reflejar la capacidad adaptarse a los cambios ", explica la psicóloga y terapeuta de pareja Lara Ferreiro.

Hay que estar preparado hasta para recibir una buena noticia . "Ningún tonto se recupera de un éxito" se escuchaba hace años en algunas escuelas de negocios. Todos sabemos que hay que saber gestionar los fracasos , pero no se habla tanto de cómo reaccionar ante un logro, especialmente cuando se ha trabajado años para conseguirlo. "Algunas personas piensan que recibir un premio importante a partir de los 60 años podría ser una experiencia indigesta, especialmente si llega después de décadas de lucha por el reconocimiento", afirma Ferreiro.

La clave para la psicóloga está en el momento en el que llega ese reconocimiento: "A diferencia de los jóvenes talentos que pueden sentirse abrumados por las expectativas que acompañan a un premio importante, a los 60 la perspectiva cambia . El reconocimiento no define a la persona, sino que complementa una trayectoria que ya está llena de logros".

El triunfo de Demi Moore envía un mensaje poderoso para todas las generaciones: el éxito no está reservado para la juventud y nunca es tarde para alcanzar nuevas metas. "En una sociedad obsesionada con la inmediatez y los ciclos rápidos de la fama, la historia de esta actriz es un recordatorio de que el talento, la dedicación y la autenticidad pueden brillar en cualquier etapa de la vida ", señala la psicóloga.

La experta también ve un cambio positivo en los estándares de éxito al reconocer la trayectoria de mujeres maduras. "Este tipo de reconocimientos inspiran a las personas, especialmente a mujeres, a no renunciar a sus sueños y aspiraciones sin importar su edad", explica la psicóloga. Acabar con el estigma del edadismo , por tanto, es una de las derivadas más poderosas de alcanzar el prestigio en la madurez.

Podemos ser buenos en algo y hacerlo bien durante muchos años, pero el reconocimiento de la comunidad no siempre llega. ¿En ese caso, basta la convicción interna de que hemos trabajado bien? "Cuando el reconocimiento no llega, a pesar del esfuerzo y el talento invertidos, puede ser psicológicamente y destructivo para muchas personas, sobre todo para aquellas que basan su autoestima en el reconocimiento externo y no son capaces de ver por sí mismas sus propios logros", asegura la psicóloga.