Hay días que se nos cruzan tanto desde primera hora de la mañana que nos decimos que habría sido mejor no levantarse de la cama. Preferimos ignorar que quizás sea culpa nuestra no haber sabido salir del bucle negativo en el que nos metimos en primer lugar. En realidad, nuestro bienestar emocional no depende de lo que nos ocurre, sino de cómo lo interpretamos. Las emociones son respuestas automáticas con las que nuestro cerebro reacciona a estímulos internos o externos, pero lo que hacemos con ellas y cómo dejamos que nos afecten es responsabilidad nuestra.