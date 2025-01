Perder la casa por un incendio más allá de los 50: "Cada centímetro de esas paredes estaba lleno de amor"

Para las estrellas de Hollywood es desde luego una tragedia: "No hay palabras para describir la enormidad de la devastación que estamos presenciando y experimentando -decía por ejemplo Billy Crystal en un comunicado-. Lo sentimos tanto por nuestros amigos y vecinos que también perdieron sus hogares y negocios en esta tragedia. Janice y yo vivimos en nuestra casa desde 1979 . Aquí criamos a nuestros hijos y nietos. Cada centímetro de nuestra casa estaba lleno de amor. Hermosos recuerdos que no se pueden quitar”. Pero es una tragedia que podrán superar.

En efecto, no todos se toman la tragedia de las pérdidas materiales de la misma manera. "Tenía muchas cosas personales allí que no puedo recuperar... -aserguraba Mel Gibson, que se encontraba haciendo un podcast mientras su casa ardía- Todo tipo de cosas, desde fotografías hasta archivos, cosas personales que tuve a lo largo de los años, y ropa, cosas muy interesantes, ya sabes, pero todo eso se puede reemplazar. Son solo cosas", aseguraba el actor y director, para rematar con humor agridulce "Por lo menos ya no me tengo que preocupar por arreglar esas viejas tuberías".