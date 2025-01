¿Cuántas veces echas mano del móvil para ver qué está pasando en redes o comprobar si tienes mensajes de Whatsapp o en el mail? Seguro que la realidad se queda corta respecto a lo que crees. Mirar la pantalla del teléfono nada más despertarnos, estar pendiente de él al ver nuestra serie favorita o tenerlo como 'centinela' en nuestro puesto de trabajo (para que no se escape ninguna notificación) son señales de eso que se llama FOMO o 'Fear of Missing Out', el miedo a perderse cualquier cosa que se comparta en el universo digital. Según los expertos, el FOMO puede generar ansiedad, como si perder algo de esa información fuera a impactar de manera negativa en nuestras vidas.