¿De qué está hecho nuestro mundo interior? No hace tantos años, cualquiera habría respondido echando mano de sus pensamientos, creencias, actitudes, valores y emociones. Casi todo ello se desprendía de lo cotidiano. Ahora, en el mejor de los casos, tendríamos que ir a los sótanos de nuestra mente a rebuscar todo ello y lo haríamos con el pavor de no saber qué encontraríamos allí. Así andamos, igual que pollo sin cabeza, sin ser capaces de elaborar un relato sobre nosotros mismos. Todo esto nos lo explica mejor Lola López Mondéjar (Molina de Segura, 1958) , psicóloga clínica, psicoanalista y escritora, en su ensayo 'Sin relato', premio Anagrama de Ensayo 2024.

A la escritora murciana le preocupa la deriva que va tomando el ser humano a causa de lo que llama capitalismo digital, incapaz de contarse y explicarse a sí mismo, de conversar o de rozarse con el otro. Lo cuenta con detalle en esta entrevista y nos incita a pensar si la tecnología nos está volviendo menos humanos o si nuestro empeño de ignorar nuestra fragilidad para encajar en un perfil virtual no nos estará enfriando afectivamente.

Que nos tratemos a nosotros mismos como un producto, como máquinas, buscando rendimiento, eficacia y productividad, y, por tanto, que tratemos al otro como producto también, como alguien que ha de satisfacer nuestra necesidad, nos acerca a un uso mercantilista de los demás. El descenso de la atención provoca un deterioro de la memoria y de la capacidad de contarnos, pues no hay tiempo para que se creen y se marquen en nosotros los acontecimientos biográficos, los recuerdos, todo lo cual nos va vaciando poco a poco de mundo interior. No poder mentalizar, es decir, no saber identificar las propias emociones y las del otro produce también un descenso de la empatía.