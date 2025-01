El cerebro humano tiende a buscar estructura, orden y organización en todo lo que procesa, incluso aunque no haya ninguna relación entre las partes de un aparente sistema. Esta aversión al caos hace que otorguemos un plus de confianza a todo aquello que parezca ordenado y ejecutado con un sentido de disciplina. Desde la antigüedad, los estrategas militares se dieron cuenta del inmenso poder del orden para ganar sus batallas: no solo era más efectivo organizar la guerra, sino que la mera visión de un ejército disciplinado, ordenado y en perfecto estado de revista valía para amedrentar al enemigo.