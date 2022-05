Ahora hay mucha oferta con el adjetivo "lento" (slow food, slow fashion), pero hasta hace unos años ser lento era algo peyorativo. ¿Cómo descubriste el valor de no ir tan rápido?

Me di cuenta de que había perdido la brújula cuando quise comprar el libro 'Cuentos para leer en un minuto

Yo era un correcaminos total en mi vida de antes. Ahora tengo un 'después' muy diferente, ¿no? Algunas personas necesitan una crisis existencial , alguna especie de epifanía, para empezar a hacer las cosas con otro ritmo. Yo me di cuenta de que había perdido la brújula cuando empecé a leer cuentos a mi hijo porque en aquella época yo era incapaz de frenarme .

Sí. Mi versión de 'Blancanieves' era tan acelerada que apenas tenía tres enanitos. Llegué al punto de coquetear con comprarme un libro llamado 'Cuentos para antes de dormir' de un minuto; o sea, 'Blancanieves' en 60 segundos. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que no podía seguir por ese camino: estaba acelerando la vida en lugar de vivir.

Al contrario. Hacerlo todo lento sería absurdo. No soy un extremista de la lentitud. A mí me encanta la velocidad. Y, a veces, hacer algo más rápido es mejor. Lo sabemos todos. El Movimiento Slow, con la S mayúscula, consiste en hacer las cosas a la velocidad adecuada, al ritmo correcto, al 'tempo giusto', como dicen los músicos. A veces rápido, a veces más despacio. En el fondo, el credo Slow es privilegiar la calidad a la cantidad, es estar presente, es saborear los minutos y los segundos, en lugar de contarlos, es hacer una cosa a la vez... En el fondo, ser Slow significa hacerlo todo no lo más rápido posible, sino lo mejor posible.