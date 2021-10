Durante la pandemia, Gonzalo, un empresario de la herboristería de 56 años, se enjuagó la garganta con agua salada durante 15 días seguidos para prevenir el coronavirus, alertó a su círculo de los supuestos riesgos de la vacuna y finalmente acudió a administrársela sin haber sido aún convocado. Son solo algunos de los efectos colaterales de su whatsapp, que no deja de lanzar fake news (noticias falsas). Su mujer, Lola, se puso seria cuando, hace un par de semanas, retuiteó una información sobre una banda que merodeaba por el barrio drogando con detergente al personal. "Me tiene muy advertido del peligro de creer todo lo que me llegue, y una y otra vez me digo a mí mismo que no volveré a dar pábulo a nada, pero siempre hay algo que parece veraz y me hace picar. Nunca me tuve por inocente, más bien al contrario. ¿Por qué me pasa esto?".