Si bien su consumo está normalizado hasta el extremo y cuenta con la aceptación social de prácticamente todo el mundo, la ingesta descontrolada de alcohol puede ser extremadamente perjudicial tanto a nivel médico como social. La búsqueda de refugio en la embriaguez, esa tan recurrente frase de 'ahogar las penas', evadirse de la rutina a base de lingotazos interminables puede acarrear consecuencias fatales a nivel personal y de salud. Pero la línea para determinar qué es mucho, qué no, qué conductas pueden entrar en el paraguas de la 'normalidad' etílica y qué es completamente cancelable no siempre está clara.

Son muchas las pistas que nos puede ir dejando la persona por la que estamos preocupados, pero lo primero de todo es identificar cuál es su relación con el alcohol y si realmente es motivo de alerta. "No es lo mismo tener un consumo normal que tener problemas con el alcohol, ni que tener una adicción por abuso y dependencia. El uso de alcohol, generalizado por la sociedad, es un uso que no tiene que dar problemas. Tampoco el uso diario o en celebraciones", explica Prat a Uppers. El alcohol no debe ser una complicación para él ni para el entorno.