Incluso puede que haya sido por una auténtica tontería, como qué opinas de la última película de la saga Bond o qué te parece la alineación del Real Madrid para el partido de la semana. Da igual. El motivo es lo de menos. El caso es que seguro que en alguna de estas ocasiones te has encontrado con alguien cabezón hasta la médula, de esas personas que no dan su brazo a torcer bajo ninguna circunstancia . ¡Incluso cuando tus razonamientos son mucho más acertados que los suyos!

Encontrarse con una persona a la que eres incapaz de convencer de que está equivocada es probablemente una de las cosas más frustrantes que podemos sufrir durante una conversación, sobre todo cuando sabemos a ciencia cierta que sus argumentos son falsos . Sin embargo, a veces solo hace falta un pequeño cambio de chip para convencer a otra persona de que está equivocada. Porque no, en la mayoría de las ocasiones, no es una cuestión de falta de persuasión la que nos impide cerrar un debate, sino un error en la manera en la que argumentamos.

Sí, sabemos que cuando llevas un buen rato de discusión y la otra persona no da el brazo a torcer es muy complicado no perder los nervios. Sin embargo, para ganar discusiones es importante que mantengamos la calma. Así lo dice un estudio elaborado por la Universidad de Cornell centrado en las estrategias de comunicación, en el que se establece que utilizar un tono suave, tranquilo y calmado es vital para ganar un debate. Además, si no alzamos la voz, también mantendremos una imagen de seguridad que nos ayudará a convencer a nuestro interlocutor de que no tiene razón.