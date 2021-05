Qué es el síndrome de Asperger

Carmen lo vivía así con su padre. La relación con él era diferente y no sabían muy bien el por qué. "Siempre hemos tenido una relación algo distante con mi padre. Nunca ha sido cariñoso ni con mi hermana ni conmigo, no nos dejaba entrar a su despacho ni mirar su colección de piedras , hablaba poco en casa, le gustaba tener sus rutinas estrictas...", nos comenta.

¿Es lo mismo que el autismo? No. Según Uta Frith, experta en la materia, los Asperger "tienen una pincelada de autismo", pero lo cierto es que "l a severidad de las deficiencias en el autismo es mucho mayor que en el síndrome de Asperger ". Con el autismo, están "dentro de su mundo de fantasía", mientras que con Asperger no ocurre así.

Cómo identificar el Asperger en la edad adulta

En el caso de Carmen con su padre, todo llegó de casualidad. "Un día, leyendo una entrevista sobre Asperger, me di cuenta de que casi todos los modos de actuar de una lista que dieron los tenía. Así que consulte con una asociación y le hicieron un estudio. Me costó convencerle, pero al final accedió porque quería acercarse a nosotras de mayor y a su primer nieto. Le diagnosticaron a los 64. Eso ha hecho que nos entendamos mejor. He entendido que no era algo personal", nos confiesa.