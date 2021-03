¿Cómo romper el hielo?

Deja atrás la culpa y los reproches

De la misma forma que dos no discuten si uno no quiere, las dos personas sienten malestar cuando esto ocurre. Esta premisa ha de ser tenida en cuenta a la hora de intentar arreglarlo. "Inicialmente lo que importa es reanudar la relación, independientemente de quién comenzó a marcar las diferencias entre ambos" , afirma Madoz.

¿Qué pasa si no quiere arreglarlo?

Es muy posible que, en algún momento de la conversación, se enfade y no quiera seguir adelante. Reconduce la situación con tacto. "Una manera de reconducir la conversación es intentar pararle con amabilidad y calma y comunicarle que si en algo no has estado acertado y ello te ha hecho daño, que no era tu intención". Recuérdale que para ti es muy importante seguir juntos y que harás lo posible por reanudar la conversación. "Es fundamental no entrar en ese momento en el que ocurrió, porque ese hecho puede activar el nerviosismo de ambos, y de nuevo caer en una desregulación emocional que les provoque de nuevo una incapacidad para comprender las necesidades de ambas partes".