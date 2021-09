La marcha de alguien querido no se supera; se aprende a convivir con ella. El duelo tiene algunas fases no siempre comunes a todo el mundo por la naturaleza distinta de las personas afectadas, pero sí puede afrontarse de una forma más o menos parecida.

Es posible que cueste en los primeros momentos, pero López recomienda hablarlo abiertamente con tus amigos. El olvido tampoco es la mejor manera de afrontarlo; tampoco hacer como si nada hubiera ocurrido, obviando cualquier recuerdo. Se trata de manejar esos pensamientos, no de sepultarlos.

El duelo no tiene una duración limitada. Cada persona es un mundo a la hora de afrontar una situación de este tipo. Pueden ser semanas, pero también meses o incluso años. No tengas prisa por superar su marcha; sé paciente, no reniegues de su recuerdo, habla de ello, y de esta forma podrás afrontar de forma sana su pérdida.