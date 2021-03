Naturalidad y sinceridad

Hay que dejarse de rodeos, pero no podemos comenzar la conversación en cualquier momento. No se recomienda avasallar. Tampoco sacar el tema cuando sepas que haya fumado. "Debemos plantearlo de una manera natural, real y sincera", explica Prado. "Es importante detectar qué puede estar pasando y eso solo puedes saberlo si te sientas de una manera sincera y tranquila, aunque asuste mucho".

Deja de lado el 'modo policía'

Para lograr captar su atención, debemos dejar de lado el 'modo policía', que suele ser la respuesta más impulsiva. Sobre todo porque muchos padres fumaron en su juventud. "Hay que ir de otra manera. No vas a conseguir nada así , solo bloquear a tu hijo, que no sea sincero, que se quiera evadir del castigo que le vayas a aplicar", opina. Sustituye la confrontación por diálogo, tranquilidad y empatía.

Pero no te pases de colega

Sé comprensivo

Encuentra el momento

No es recomendable sacar el tema en cualquier momento. "Tiene que ser un momento distendido, donde podamos estar tranquilos, descansados" , para "enfocar de una manera adecuada la cuestión anque sea duro", explica la psicóloga. No lo hagas cuando venga de noche, en el momento en el que sepas que ha podido consumir. Busca un espacio y un momento en el que se pueda sentir cómodo y listo para hablar del asunto, sin juzgarle ni atacarle pero con la firmeza que se le presupone a un progenitor.

Asume que se pondrá a la defensiva

Es un adolescente; lo raro sería que no lo hiciese. Céntrate en reconducir la situación. "Se va a poner a la defensiva, se va a sentir pillado", considera Prado. "La actitud que tienes que tener es de comprensión, hay que entender que se sentirá avergonzado. (...) Tenemos que ver qué está pasando y enfocar el 'problema' de la mejor manera, porque puede llegar a ser un problema". Empaparse de información de calidad es necesario para ofrecer una opinión justa; no te bases en creencias populares ni mitos compartidos.

Hablar antes de la adolescencia

El tabú existente con temas como las drogas y el sexo es un verdadero problema, según la psicóloga. "De drogas tienes que hablar desde que son pequeños, trabajando el tema y todo lo que acompaña, el tema del consumo...", explica Prado. Concienciar desde pequeños, no en un tono de censura si no ofreciendo la mayor y mejor información posible, e indagando en la raíz del consumo. "Puede ser por un déficit en las habilidades sociales, no saber decir que no, baja autoestima... Se debe educar en la asertividad".