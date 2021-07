También para Ángel, Carlos era ese amigo con quien divertirse y a quien llamar sin que importase el día o la hora. "Era cómplice, amigo, hermano. Sin él, la vida no es igual. Cuántas veces tengo el impulso de llamarle, de creer que sigue ahí. Cuanto más tiempo pasa, peor. Le echo en falta cada día y no encuentro consuelo. Tengo un hijo, esposa, hermanos y otros amigos, pero como Ángel ninguno. Una parte importante de mi vida ha dejado de tener sentido. No recibiré más llamadas, ni tomaremos nunca más una caña juntos, ni haremos una de nuestras escapadas en moto. La melancolía es terrible", se lamenta.