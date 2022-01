Desastre total sin mayor importancia, por Juan Tallón

Entre los miles de cosas que ya no son lo que fueron, una muy destacada es el desastre total. No hay desastres totales, grandes descalabros, como los de antes. Su pérdida de prestigio es notabilísima, no demasiado alejada de decadencias célebres como las del bicarbonato, Facebook, los colgantes con medallitas de la virgen. Pronuncias o escribes "desastre total" y nadie a tu alrededor se inmuta; ni por supuesto deja de hacer lo que está haciendo, pues tan importante no será otro desastre total. Tremendo.