De aquella época Luz recuerda una curiosidad insaciable, un deseo infinito de saber sobre la existencia, la naturaleza o la muerte. Y no se conformaba con cualquier respuesta. Le gustaba escribir y tenía unas condiciones extraordinarias para el dibujo y la música . Eran los años ochenta y apenas existían test o estimadores de calidad. Le tocó convivir con sus cualidades como pudo, igual que a la gran mayoría de los niños, hoy adultos, que entonces nacían con ese coeficiente intelectual muy por encima del normal.

Los autores se identifican plenamente con pensamientos como el del escritor Giovanni Papini en 'Un hombre acabado': "¿Qué quería aprender? ¿Qué quería hacer? No lo sabía . Ni programas, ni guías. Ninguna idea precisa. De aquí o de allá, este u oeste, hacia arriba o hacia abajo. Solo saber, saber, saberlo todo. ¡He aquí la palabra de mi desastre: todo!"

En todas las épocas y lugares podríamos encontrar a personajes como Beth Harmon, la protagonista de 'Gambito de Dama'. Solo necesitó un tablero para descubrir que era un prodigio del ajedrez . En su caso, a medida que sumó éxitos, se volvió cada vez más dependiente de las drogas, hasta perder el control de su vida. Su biografía valida una frase de Truman Capote: "Cuando Dios le entrega a uno un don, también le da un látigo ; y el látigo es únicamente para autoflagelarse". La frustración por no saber encarrilar esa excelencia aboca a veces al fracaso.

Durante mucho tiempo, dice que creyó que llevaba consigo una especie de maldición . "Nadie se entusiasmaba tanto como yo ante los acontecimientos felices y, al mismo tiempo, ninguna persona explotaba como yo ante los atropellos inconscientes e injusticias evidentes", explica. Como la gran mayoría de las personas con altas capacidades, Luz era muy crítica consigo misma, tenía una actitud perfeccionista y destacaba por su gran sensibilidad emocional. Pero tuvo que ser madre para poder ponerle nombre y reconocer en su hijo, también con altas capacidades, el reflejo de todas aquellas inquietudes infantiles: "Enseguida me sorprendió con sus preguntas existenciales precoces sobre nuestro origen o la existencia de Dios, sus razonamientos y su gran sensibilidad".

Además de madre, es esposa e hija de personas altamente capaces y multipotenciales. Y no son los únicos. "La mayoría de los adultos de mi familia que tienen altas capacidades no han sido tenidos en cuenta como tales, ni en sus potencialidades ni en sus necesidades educativas", lamenta. Incluso confiesa que ha habido casos en los que la humillación, el abuso psicológico, la falta de recursos, las carencias afectivas o la enfermedad física y mental han marcado sus vidas. "Pero no solo han salido adelante, sino que han conseguido grandes logros".