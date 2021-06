Mantener una relación sentimental en el tiempo depende de muchos y muy variados factores. Objetivos comunes, respeto, atracción físico-mental o, como resume Francisco (61 años), jefe de recursos humanos en una empresa de Castellón de la que prefiere no dar el nombre, casado desde hace 30 años, "estar bien sin saber por qué". Establecer un clima sano en el marco de la convivencia , donde no pocas veces se dan dinámicas de confrontación, cesión y negociación, es el camino para que se desarrolle de la mejor forma posible.

Ellas, más observadoras; ellos, más mentirosos

"En nuestras relaciones de pareja no solo mentimos, sino que nos resulta más difícil detectar la mentira de las personas que amamos" , sostiene la psicóloga María Jesús Álava Reyes en declaraciones a Europa Press. "Según los estudios, las mujeres son más observadoras, detectan mejor las mentiras y también les tienen mayor aversión. Por eso mienten menos que los hombres, pero mienten mejor", destaca. Al mismo tiempo, asegura que l as personas -y en especial, los hombres- mienten unas dos veces al día.

"No existe una modalidad única de mentira"

Otra de las dudas que aparecen cuando tratamos el asunto de los embustes es, precisamente, delimitar qué supone una mentira y qué no. A este respecto, es necesario apuntar que la omisión de información también podría considerarse como faltar a la verdad, en opinión del experto. "Decir no lo sé y guardar silencio cuando se conoce la respuesta es mentir", aclara Martín Ovejero, de la misma forma que conocer la respuesta a una pregunta concreta y no decir todo lo que se sabe también lo es. "Cuando no se cuenta todo lo que se sabe a pesar de haberse hecho una pregunta concreta para que lo cuente, también lo podemos considerar mentir", especifica el experto.