Cómo has vivido tu vida, clave en esta diferencia

Sentirse joven, ¿puede llegar a ser un problema?

No obstante, esta distancia entre la edad que tienes y la que crees que tienes puede terminar siendo un problema en casos extremos. "Si una persona no es del todo realista, puede llegar a ocurrir que intente hacer cosas para las que ya no está preparado, porque el momento ya pasó y eso no es malo. Aquí entran en juego características de la personalidad y del ambiente en el que se ha vivido", apunta la experta.