Benjamin Button nació viejo y poco a poco, mientras cumplía años, su cuerpo se volvía más y más joven hasta que a los 60 años tenía la apariencia de un chaval de 20. En contra del caso de la película, todo humano según crece, también envejece, aparecen canas , arrugas, dolores… todo ello, según el caso, en su debido momento, es ley de vida. Pero hay muchas personas que temen ese proceso hasta el punto que están obsesionados con no envejecer , un problema que se conoce por el nombre de gerascofobia o gerontofobia , el miedo a cumplir años y sufrir las consecuencias que ello conlleva.

No, ser eternamente joven no es posible y eso de estar en la flor de la vida es subjetivo. La actriz Candela Peña, por ejemplo, reflexionaba en una entrevista con El País hace unos meses que se veía mejor ahora, con 47, que con 37 o 27, "mi treintena fue una mierda", llegó a comentar. O el reciente caso del reparto de 'Friends', que fue criticado, precisamente, por los retoques que se habían hecho o por aparentar la edad que tienen y no los 30 de cuando protagonizaron la serie. En ese miedo a los años entran muchos factores, como la publicidad cosmética que nos invita a utilizar productos antiedad para conservar un aspecto lo más joven posible.