Debido al encierro al coronavirus se han producido situaciones muy estresantes que hemos tenido que afrontar sin tener ningún tipo de vía de escape en el exterior. "Dentro de la pareja no todo es idílico y en los últimos meses han ganado peso las cosas negativas. Eso se ha juntado también al efecto novedad que tiene el conocer a alguien y que nos ha hecho poner en duda hasta qué punto se está perdiendo la emoción con la pareja o si el conflicto es normal. Hay que entender que una relación estable nos aporta mucho más que ese chute de energía. No es solo sexo, no es solo deseo y cuando eso no se entiende bien llega el problema. La pareja debe aportar compromiso confianza, tranquilidad", apunta Teresa Terol, psicóloga cognitivo conductual.