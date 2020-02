Blanche y JLo tienen la misma edad: por qué ha cambiado tanto tener 50 en las últimas tres décadas

Espectacular. Es la única palabra con la que se puede la actuación de Jennifer López en el intermedio de la Superbowl. A sus 50 años la cantante no deja de sorprender y demostrar que los años no pasan por ella . O pasan, de un modo en el que la elasticidad y la fuerza del cuerpo siguen presentes. La comparamos con otra gran seductora, en esta ocasión de los años 80, con Blanche Deveraux, protagonista de 'Las chicas de oro' y vemos que, con la misma edad, ellas no tienen nada que ver. Hablamos con Helena Trujillo, psicoanalista de SESMI, para que nos explique qué ha pasado en estos 35 años para que el cambio sea tan radical .

Aumento esperanza de vida

76,4 vs. 83,1. Es la evolución de la esperanza de vida en España si comparamos 1985 vs. 2019 . Ha aumentado, prácticamente seis años. "Es uno de los principales factores y se ha dado g racias a los avances científicos y médicos , y, por supuesto es muy determinante", explica Trujillo.

Presencia del divorcio

Ahora eso no es así, si no eres feliz tienes la capacidad de poder decidir si quieres o no quieres seguir adelante con la relación y eso ha influido mucho, este cambio de mentalidad, rejuvenece. "Una mujer de 50 ahora se atreve a romper con todo y sabe que le queda mucho por delante, que no es el final de nada. Es consciente de que tiene mucho tiempo y posibilidades para disfrutar". No se resigna.