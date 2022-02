La invisibilidad del problema ha hecho que más de la mitad de las personas con trastorno mental que necesitan tratamiento no lo reciban, y que un porcentaje significativo no reciba el adecuado. ¿Qué papel juega aquí el desconocimiento? El hecho es que la mayoría de las personas nos enfrentamos a los problemas de salud mental de manera acrítica. "No es lo mismo prevenir que curar, no es lo mismo prevenir que tratar cuando ya hay patología o algún trastorno", afirma la psicóloga Laura Rojas Marcos.