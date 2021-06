No solo les pasó a Meryl Streep y Robert Redford: “Lo dejé todo y me fui a África”

No es necesario una crisis existencial, sentimental, económica o nerviosa para plantar cara a la vida y lograr la versión más auténtica y extraordinaria de nosotros mismos. De manera diferente y en contextos lejanos, el escultor Curro Ulzurrun y las emprendedoras Eva Henrich y Chelo Morueco han puesto tinta fresca en el papel en blanco de sus biografías cuando parecía que todo estaba ya decidido. Los tres cambiaron 'Memorias de África' por 'presente en África'.

Curro Ulzurrun (62 años)

"Ya entonces empecé a soñar con tener mis propias gallinas , aunque sin imaginar que llegaría a la familia numerosa que tengo hoy: 3.000 ejemplares. Y no deja de aumentar", explica.

¿Excentricidad? En absoluto. Más bien un avance de lo que sería su vida hoy, con 62 años. "Cuando ya empezaba a pensar en la retirada, me veo de huevero con un negocio, ' Cobardes y Gallinas' , que crece imparable. Empecé en 2016, con 57 años , comprando 200 gallinas. Aunque es absorbente, me ha permitido ganar libertad y una vida mucho más genuina, alejada del academicismo universitario".

Tiburón de las ideas, desastre con las finanzas

Reconoce que se volvió loco con los permisos, las cuentas, los papeles, el debe y el haber… Aunque resulte extraño, no usa ni ordenador . "Soy un tiburón de las ideas, pero no de las finanzas ", ironiza. Afortunadamente, conoció a su socio, Jorge Camacho , un joven de 38 años, formado, organizado y con un amplio conocimiento de economía, marketing y redes sociales. Y se asoció con él, lo que le permitió ajustar esa libertad deseada del artista al engranaje de un negocio adaptado a las exigencias del mercado actual.

Ulzurrun, casado en segundas nupcias y padre de dos hijos, aplica la buena vida tanto para él como para los suyos. Y ahí incluye a sus gallinas. "Todas vienen de razas autóctonas criadas en libertad y producen huevos con sabores idénticos a los de antes . No llevan etiqueta ecológica, ni de ave feliz, pero nadie cuestionaría que lo son. Viven como auténticas sibaritas.

'Cobardes y Gallinas' (un nombre que alude al viejo dicho infantil "Cobarde, gallina, capitán de las sardinas" ) huye, según explica su impulsor, de las técnicas industriales que se utilizan en otras granjas. "La producción es mucho menor, pero ganamos tanto en la calidad de vida de la gallina y el respeto del animal como en la calidad del huevo. Se aprecia en el color, el sabor, la dureza de su cáscara o la textura de su yema". Ulzurrun no ha abandonado la escultura , pero se permite hacerlo desde la sencillez y en armonía consigo mismo.

Chelo y Eva, aventureras a la antigua usanza

El relato de Chelo Morueco y Eva Henrich merecería todas las estatuillas de la Academia de Hollywood. No hay nada en lo que pueda envidiar a la mítica película 'Memorias de África'. Ni en guion, ni en la belleza del paisaje, ni siquiera en esa reflexión profunda sobre la vida humana que subyace en su trasfondo. Se hacen llamar Las Kelelas y pueden considerarse aventureras y románticas a la antigua usanza .

Chelo, con una amplia carrera en el mundo financiero y dos hijos ya mayores de edad, supo que esta era su lugar en el mundo desde la primera vez que llegó a Kasenda, en verano de 2012. "El contraste de los campos de té con la tierra rojiza de los caminos me pareció espectacular. La mayoría de los niños estaban descalzos y la pobreza era extrema. Desde niña me fascinó este continente y enseguida descubrí que no era solo una imaginación. Esta maravilla existía y se podía visitar. Una vez que la visité, el magnetismo fue increíble y conecté inmediatamente con esta tierra y con sus gentes".